В Нидерландах задержали украинского капитана парусника — все подробности

Береговая охрана Нидерландов задержала гражданина Украины, капитана яхты, по подозрению в перевозке морем нелегальных мигрантов из Албании.

Посольство Украины в Нидерландах взаимодействует с нидерландскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств этого дела. Известно, что 17 сентября береговая охрана Нидерландов задержала гражданина Украины, капитана парусного судна, по подозрению в перевозке по морю нелегальных мигрантов.

— Суд избрал украинцу меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, — сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

По его словам, пограничная полиция Нидерландов начала досудебное расследование.

— Посольство Украины в Нидерландах взаимодействует с нидерландскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств этого дела, обеспечения соблюдения процессуальных прав гражданина, — заявил он.

Ранее СМИ Нидерландов сообщали, что пограничная полиция перехватила парусную яхту, на борту которой находились 11 мигрантов из Албании. Также была информация о двух украинских капитанах.

Судно якобы задержали возле города Оуддорпа в нидерландской провинции Зеландия. Оно направлялось в Великобританию, куда пытаются попасть большинство мигрантов.

В местной полиции заявляли, что перевозчики все чаще выбирают парусные корабли для перевозки мигрантов.

Эта парусная яхта — не единственное судно с мигрантами, задержанное в последнее время у берегов Нидерландов.