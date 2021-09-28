В Киеве разоблачили адвоката, который через поддельные документы завладел двумя квартирами стоимостью 2,5 млн грн. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

В течение 2018-2019 годов мужчина вместе со своими подельниками подделал правоустанавливающие документы на две квартиры в столице, принадлежавшие умершим лицам.

На основании этих документов адвокат завладел квартирами. В то же время одной из них он завладел, используя незаконно паспорт своего клиента.

В дальнейшем с целью получения прибыли от продажи квартиры адвокат провел отчуждение ее в пользу третьих лиц. Таким образом нанесено ущерб наследникам имущества на сумму более 2,5 млн грн.

Адвокату уже сообщено о подозрении по факту мошеннического завладения двумя квартирами в столице на основании поддельных документов. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В то же время на квартиры наложен арест с целью сохранения вещественных доказательств в уголовном производстве.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются другие участники преступной схемы. Адвокату и его сообщникам грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник: Киевская городская прокуратура