ДТП в Николаевской области — подробности ДТП происшествия 27 сентября

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Юлія Захарченко |

ДТП на Николаевщине с микроавтобусом: четверо погибших, семеро травмированных

ДТП на Николаевщине с микроавтобусом: четверо погибших, семеро травмированных

В Николаевской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter и двух грузовиков DAF и КАМАЗ с прицепом.

В результате автокатастрофы на трассе Снигиревка — Калиновка перед селом Широкое четыре человека погибли и еще семь человек травмировались.

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По данным полиции, в салоне микроавтобуса находилось 11 человек. 66-летний водитель и трое пассажиров, среди которых 15-летний подросток, погибли в аварии.

Еще семь пассажиров Mercedes-Benz Sprinter в возрасте от 28 до 47 лет получили телесные повреждения различной степени тяжести. Травмированных людей госпитализировали в медицинское учреждение.

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В то же время водители грузовых автомобилей DAF и КАМАЗ возрасте 47 и 62 лет не пострадали. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства и возможные причины аварии.

Событие квалифицировали по признакам статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) УК Украины.

Наибольшее наказание по этой статье предусматривает заключение сроком до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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