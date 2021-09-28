Новости Ровно: неизвестный ударил девушку ножом в живот посреди улицы — подробности

В Ровно неизвестный посреди улицы напал на 20-летнюю жительницу, которая имеет проблемы со слухом и речью. Злоумышленник ударил ее ножом в живот.

Инцидент произошел 27 сентября около 21.00 на улице Волынской Дивизии.

Напал посреди улицы: в Ровно незнакомец порезал ножом 20-летнюю девушку / 3 фотографии

Когда 20-летняя девушка вечером возвращалась домой, на дороге ее неожиданно ударили ножом в живот. Об этом потерпевшая сразу написала своему товарищу — сурдопереводчику.

По данным правоохранителей, никаких вещей и денег у пострадавшей не похитили.

Девушку доставили в хирургическое отделение больницы. Медики диагностировали у нее непроникающее ранение брюшной полости.

После ее обращения в полицию с заявлением о совершении преступления, следователи начнут досудебное расследование по статье об умышленном легком телесном повреждении.

Сейчас правоохранители пытаются найти злоумышленника.