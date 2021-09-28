В Черкассах Нацполиция начала искать людей, которые имеют любую информацию, что помогла бы расследованию смерти семилетнего Андрея Лясова.

Ребенок после почти двух недель в терминальной коме умер 5 сентября в Черкасской областной детской больнице. Согласно результатам вскрытия тела, смерть наступила из-за травмы головы и кровоизлияния.

Сейчас следователи в рамках досудебного расследования уголовного производства, которое открыли еще 25 августа, исследуют все обстоятельства, как Андрей Лясов мог получить телесные повреждения.

– Просим неравнодушных граждан, которые владеют какой-либо информацией, имеющей значение для следствия, обратиться по телефону 102 или по адресу: г. Черкассы, ул. Смелянская, 57, – обращаются в Нацполиции.

В больницу мальчика без сознания с черепно-мозговой травмой и многочисленными телесными повреждениями госпитализировали 24 августа.

Правоохранители обнародовали разговор названной бабушки ребенка (мальчик является сыном невестки от первого брака, – Ред.) с диспетчером скорой помощи.

То, что ребенок несколько дней пролежал без сознания с гематомой головного мозга, оторванными губами, ушами, частью полового органа, пролежнями и следами от затушенных сигарет, сообщил 27 августа депутат Верховной Рады VIII созыва Олег Петренко.

Бабушка мальчика, которая временно занималась несовершеннолетним, пока его мать оперировали в Киеве, сообщила полиции, что мальчик упал с кучи кирпича во дворе.

31 августа под стражу на 60 суток взяли названную бабушку мальчика, а 3 сентября на такой же срок – мужа названной бабушки мальчика. Их подозревают в оставлении в опасности малолетнего.

10 сентября бабушка попыталась обжаловать меру пресечения в апелляционном суде, однако решение оставили без изменений.

13 сентября неравнодушные люди устроили митинг под областной прокуратурой, чтобы добиться справедливого расследования смерти ребенка.