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Факты / Происшествия
Анастасія Рогожінська |

Хотел помочь: в Киеве пассажир такси несколькими ударами убил незнакомца

Хотел помочь: в Киеве пассажир такси несколькими ударами убил незнакомца

В Киеве на одной из автозаправок 26-летний пассажир такси до смерти забил пьяного мужчину, который конфликтовал с работником АЗС. После чего нападающий сам вызвал скорую.

Инцидент произошел в ночь на 29 сентября на проспекте Романа Шухевича.

По данным правоохранителей, 45-летний мужчина, будучи пьяным, цеплялся к оператору автозаправочной станции, который в то время заправлял такси.

Впоследствии из автомобиля вышел пассажир, чтобы заступиться за работника АЗС и успокоить другого мужчину.

Тогда разгорелся конфликт, в ходе которого пассажир такси несколько раз ударил незнакомца в живот и по голове.

После этого пострадавший упал на землю, а нарушитель сначала уехал с места происшествия, но потом вернулся и вызвал скорую. Однако приехавшие врачи констатировали смерть мужчины.

Правоохранители задержали подозреваемого на месте происшествия. Мужчина ранее не попадал в поле зрения полицейских.

Нападавшему уже сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Начато уголовное производство по статье о умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть потерпевшего. Мужчине грозит до десяти лет тюрьмы.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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