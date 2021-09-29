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Факты / Происшествия
Максим Зайченко |

В Николаевской области вербовали судноплавцев для доставки мигрантов в Европу

ппр

В Николаевской области двое мужчин занимались вербовкой судноплавцев для их эксплуатации в странах Шенгенской зоны. Они занимались незаконной перевозкой мигрантов из Турции в страны Европы.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Злоумышленники обещали высокие зарплаты судноплавцам. Они подыскивали людей в тяжелом материальном положении.

— Фигуранты подыскивали в Николаевской области граждан с навыками управления судами. За незаконные морские перевозки мигрантов из Турции в Италию и другие европейские страны обещали жертвам стабильный заработок в $4 тыс., — сообщили правоохранители.

Двух фигурантов, которым 45 и 57 лет, задержали в городе Скадовске. Во время обысков у них изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику и черновые записи, которые использовались в незаконной деятельности.

Мужчинам сообщили о подозрении по ч.2 ст.149 (торговля людьми) УК Украины. Мужчинам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Днепропетровской области задержали преступную группу, которая для работы на своих полях — это 500 га земли — вербовала людей из всех областей, заманивая пристойной зарплатой.

У них забирали документы, селили в бараках, а платили только часть обещанного. В ходе спецоперации освободили из трудового рабства 60 человек.

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