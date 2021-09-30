В Киеве 43-летняя женщина совершала домашнее насилие в отношении своего отца в течение нескольких месяцев. За такие действия ей грозит до двух лет тюрьмы.

По данным прокуроров, дочь длительное время проживала вместе со своим 65-летним отцом.

В течение мая-августа 2021 года женщина систематически оскорбляла его. Кроме того, она нецензурно ругалась на него, унижала и психологически давила.

Более того, дочь не позволяла отцу выходить из квартиры, в которой они жили.

Таким образом местные прокуроры сообщили женщине о подозрении. За совершенное ей грозит наказание в виде лишения свободы до двух лет.

Домашнее насилие: как действовать и куда обращаться за помощью?

Если вы стали жертвой насилия, то в первую очередь должны сообщить в полицию, что с вами произошло и где вы находитесь.

Затем нужно дать правоохранителям свидетельство и написать письменные объяснения.

Если у вас есть какие-то телесные повреждения, этот факт обязательно надо зафиксировать. Следователь должен направить вас на обследование, после которого вы получите необходимую справку.

Также вы можете обратиться в службу поддержки и помощи жертвам домашнего насилия.

Если вы страдаете от домашнего насилия, можете обратиться за помощью по телефонам:

Бесплатная правовая помощь — 0-800-213-103

Правительственная горячая линия для пострадавших от домашнего насилия — 15-47

Национальная горячая линия по вопросам предотвращения домашнего насилия — 0-800-500-335 или 116-123.

Источник: Киевская городская прокуратура