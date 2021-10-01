Вину хотел переложить на жену: в Мелитополе коп протаранил авто с трехлетним ребенком

В городе Мелитополь Запорожской области местный полицейский на джипе Toyota Land Cruiser протаранил ВАЗ, в котором находился трехлетний ребенок. Он влетел в автомобиль на немалой скорости.

В разбитой машине, кроме ребенка, были еще четыре человека. Но вместо того, чтобы хотя бы поинтересоваться, все ли в порядке и не пострадала ли маленькая девочка, полицейский пытался убежать.

После того, как попытка оказалась неудачной, мужчина решил пожертвовать своей молодой женой. По словам свидетелей, он посадил ее за руль, а сам отошел на безопасное расстояние от авто.

Полицейский, который так нагло пытался избежать ответственности, — Виталий Юрченко. Мелитопольские водители его знают особенно хорошо, поскольку он более десяти лет проработал в бывшем ГАИ, а после реформы успешно устроился в местный райотдел.

Очевидцы аварии, которых на месте собралось немало, говорят, что в авто чувствовался запах алкоголя. Только вот на месте ДТП алкотест проходить мужчина отказался. В Мелитопольской полиции сообщили, что их сотрудник был трезв, а его работой руководство вполне довольно.

Официально до сих пор нет выводов по аварии. Не установлено не только, кто из водителей виноват в ДТП. Коллеги Виталия Юрченко почему-то не могут даже разобраться, кто же был за рулем джипа — полицейский или его жена.

На время следствия полицейского от работы отстранили. Пострадавшие тем временем подсчитывают убытки и готовятся к длительным судебным заседаниям. Потому что, как выяснилось, автомобиль, на котором ездит полицейский, даже не застрахован.