Бревна слетели с фуры: в Бразилии произошло смертельное ДТП

Неподалеку от бразильского города Ново Мундо в штате Баия произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли 12 человек и еще два десятка пострадали.

Шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщают местные СМИ.

По предварительным данным, на трассе BR 101 грузовик, который перевозил бревна эвкалипта, врезался в автобус и фургон.

Грузовик на повороте врезался в транспортные средства, ехавшие в противоположном направлении, в результате чего на них упали бревна.

Водители пассажирских бусов погибли на месте, а водитель грузовика скрылся с места происшествия.

Пострадавших доставили в больницы в городах Еунаполис и Порту-Сегуро.

Напомним, 28 сентября в Николаевской области возле города Снигиревка произошло масштабное ДТП, в результате которого заполненный пассажирами микроавтобус столкнулся сразу с двумя грузовиками.

Сначала бус зацепил автомобиль DAF, который двигался в противоположном направлении, а затем вылетел на обочину, где врезался в прицеп припаркованного КАМАЗа.

В результате аварии погибли четыре человека, еще шестеро получили травмы различной степени тяжести.