В зоне проведения ООС ранены двое военнослужащих Объединенных сил.
Воины находятся в медицинском учреждении. Состояние здоровья одного раненого – средней тяжести, другого – удовлетворительное.
Российско-оккупационные войска, продолжая игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы, восемь раз нарушили режим прекращения огня, три из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Возле Новоалександровки, Новозвановки и в сторону Авдеевки вражеские вооруженные формирования осуществили прицельный обстрел украинских позиций из минометов калибра 120 мм.
В последнем населенном пункте в результате обстрела повреждены жилые дома и прилегающая территория. Потерь среди гражданского населения нет.
Вблизи Лебединского позиции украинских защитников обстреляли из гранатометов различных систем.
В Донецкой области с помощью беспилотного летательного аппарата противник сбросил гранатометные выстрелы возле Первомайского и Нью-Йорка. Вел там обстрел и из крупнокалиберных пулеметов.
Вражеский беспилотник, вероятно Орлан-10, пересек линию разграничения в Луганской области.
Огневую активность противник прекратил после того, как украинские защитники открыли огонь в ответ.
Границы украинских подразделений остались неизменными.
Источник: ООС
Фото: ООС