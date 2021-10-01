В зоне проведения ООС ранены двое военнослужащих Объединенных сил.

Воины находятся в медицинском учреждении. Состояние здоровья одного раненого – средней тяжести, другого – удовлетворительное.

Российско-оккупационные войска, продолжая игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы, восемь раз нарушили режим прекращения огня, три из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Возле Новоалександровки, Новозвановки и в сторону Авдеевки вражеские вооруженные формирования осуществили прицельный обстрел украинских позиций из минометов калибра 120 мм.

В последнем населенном пункте в результате обстрела повреждены жилые дома и прилегающая территория. Потерь среди гражданского населения нет.

Вблизи Лебединского позиции украинских защитников обстреляли из гранатометов различных систем.

В Донецкой области с помощью беспилотного летательного аппарата противник сбросил гранатометные выстрелы возле Первомайского и Нью-Йорка. Вел там обстрел и из крупнокалиберных пулеметов.

Вражеский беспилотник, вероятно Орлан-10, пересек линию разграничения в Луганской области.

Огневую активность противник прекратил после того, как украинские защитники открыли огонь в ответ.

Границы украинских подразделений остались неизменными.

Источник: ООС

Фото: ООС