Ночью 27 сентября в Ровно неизвестный в маске посреди улицы напал на 20-летнюю Татьяну, которая имеет проблемы со слухом и речью. Злоумышленник ножом ударил девушку в живот, а затем скрылся.

Татьяна общается только жестами, поэтому ни закричать, ни вызвать скорую она не смогла. А когда нападающий убежал, она набрала знакомого по видео-связи и уже тот вызвал на место происшествия медиков.

Татьяну в шоковом состоянии доставили в больницу. Она была в сознании, но что именно с ней произошло, объяснить не могла.

— У нее был шок от того, что ее ударили ножом. У девушки было кровотечение из передней стенки брюшной полости. Поэтому ее сразу отправили в операционную, — объясняет заведующий ургентной хирургии Ровенской центральной городской больницы Виталий Хмилецкий.

Медики говорят: ранение было непроницаемым, поэтому кровотечение быстро остановили, а Татьяну успешно прооперировали.

Девушка через переводчика-дактилолога объяснила, что в тот вечер она вышла из магазина домой, а незнакомец последовал за ней. Однако она на это не обратила внимание.

Впоследствии нападающий догнал ее на одной из улиц и неожиданно ударил ножом один раз. Никаких вещей и денег у потерпевшей он не украл.

Девушка говорит, что никаких конфликтов у нее ни с кем не было, поэтому понятия не имеет, за что ее чуть не убили. Сейчас правоохранители проводят следственные действия и ищут свидетелей инцидента.

В то же время местные предполагают, что это, вероятно, какая-то новая жуткая игра — когда людей травмируют ради развлечения, чтобы увидеть, как они истекают кровью.

Нападение на Татьяну полиция пока расследует как легкие телесные повреждения, за что предусмотрен незначительный штраф. Но правоохранители обещают, что статью смогут переквалифицировать, если нападающего таки задержат.

Отметим, что месяц назад в Ровно произошел похожий случай. Двое 15-летних братьев-близнецов напали на 42-летнюю прохожую на улице посреди дня. Один из подростков ранил женщину ножом.

После этого юношу, который травмировал прохожую, поместили в изолятор временного содержания, сообщили о подозрении, а затем отправили под домашний арест.

У пострадавшей было также непроницаемое ножевое ранение. Сейчас состояние ее здоровья удовлетворительное.

Одна из возможных причин совершения преступления — братья смотрели запрещенные фильмы, где присутствовала определенная жестокость, и захотели испытать что-то подобное сами.