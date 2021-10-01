В автомобиль главы Государственной архивной службы Анатолия Хромова стреляли из пневматического оружия. Об этом сообщили в полиции.

Правоохранители отметили, что злоумышленник стрелял с балкона жилого дома. По предварительной информации, он попал в автомобиль и ранил водителя Анатолия Хромова случайно.

Стрелка уже задержали. Против него открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса — хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия. Она предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

1 октября стало известно, в Киеве обстреляли авто Анатолия Хромова — главы Государственной архивной службы. Это произошло в архивном городке по адресу улица Соломенская, 24.

Сам Анатолий Хромов в этот момент находился в командировке в Виннице. Но пострадал его водитель — пуля задела подбородок. К счастью, угрозы здоровью или жизни водителя нет.

Анатолий Хромов отметил, что ему неизвестны мотивы стрелка. Также он попросил не строить конспирологических теорий.

Фото: Государственная архивная служба