Стрелял с балкона по птицам: киевлянин ранил прохожего в шею

На улице Преображенской столичная полиция задержала 32-летнего киевлянина, который из пневматической винтовки ранил в шею случайного прохожего.

Раненого госпитализировали в больницу, его состояние — удовлетворительное.

Мужчина рассказал, что якобы просто решил пострелять из окна балкона по птицам, а в прохожего попал случайно.

Дома у задержанного нашли винтовку и боеприпасы, которые направили на соответствующую экспертизу.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УКУ — Хулиганство. Правонарушителю грозит до семи лет лишения свободы.

Решается также вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения.