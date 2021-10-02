Кража в Черкасской области – из банкомата украли почти 140 тыс. грн

В селе Ладыжинка Уманского района злоумышленники ночью разобрали стену в доме культуры, где был установлен банкомат, и украли деньги. Сумма убытков составляет около 140 тыс. грн.

О краже стало известно утром, когда работники дома культуры пришли на работу.

Увидев разбитое окно, дыру в стене и сломанный банкомат, они вызвали полицию.

Правоохранители установили, что злоумышленники завладели четырьмя кассетами с деньгами. Эксперты изъяли на месте происшествия вещественные доказательства.

Следователи открыли уголовное производство по факту кражи с проникновением в помещение, которая причинила значительный ущерб потерпевшему.

Злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы.

Сейчас полицейские проводят оперативно-розыскные действия, чтобы установить все обстоятельства и личности злоумышленников.

В Черкасской области неизвестные продырявили стену дома культуры и украли 140 тыс. грн / 3 фотографии

Также просят всех, кто видел подозрительных лиц или владеет информацией, которая поможет в раскрытии преступления, сообщить об этом по номеру 102.