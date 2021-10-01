В Киеве в архивном городке на улице Соломенской, 24, обстреляли служебный автомобиль главы Государственной архивной службы Анатолия Хромова.

Самого Хромова на момент обстрела в машине не было. Он находился в командировке в Виннице. Пострадал его водитель.

— Из соседнего дома по моему водителю, который находился рядом с гаражом в архивном городке, был произведен выстрел (или несколько). Пуля или дробь задела подбородок Сергея, угрозы здоровью или жизни нет. Скорая помощь и полиция отработали хорошо, — написал Хромов на странице в Facebook.

Глава Государственной архивной службы сообщил, что следственно-оперативная группа задержала вероятного стрелка. Другие обстоятельства устанавливаются.

Анатолий Хромов добавил, что не знает мотивов стрелявшего человека. Он ни с чем это не связывает и просит воздержаться от конспирологических теорий.

22 сентября под Киевом стреляли в авто Сергея Шефира — первого помощника президента Украины Владимира Зеленского. В автомобиль, в котором он ехал, попало более 10 пуль.

Тогда ранения также получил водитель. Сам Сергей Шефир не пострадал. После покушения сразу были вызваны группы правоохранителей, которые начали поиск нападавшего. Но преступника не нашли до сих пор.

Следствие рассматривает четыре версии покушения на Сергея Шефира.

Фото: Анатолий Хромов