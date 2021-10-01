В Киеве ученикам младших классов лицея, что на проспекте Голосеевском, 120В, стало плохо после того, как их одноклассник раздавил в помещении упаковку бомбы-вонючки.

На место прибыла скорая, представители ГСЧС столицы, Киевской службы спасения и Нацполиции.

Детей из помещения эвакуировали, помещение проветрили.

Мобильная лаборатория экологического контроля Киевской аварийно-спасательной службы сделала замеры воздуха по 12 параметрам. Вредных веществ не обнаружено.

Со школьником, который принес в школу упаковку с вонючим веществом, и его родителями сейчас работают работники Национальной полиции в Киеве.

Принцип действия бомбы-вонючки заключается в заполнении помещения вонючим веществом. Своей выходкой школьник хотел развлечь одноклассников.

27 сентября в селе Виноград, что в Черкасской области, из дошкольного учебного заведения эвакуировали 163 ребенка и 40 взрослых из-за пожара в уборной.

Для ликвидации пожара прибыли сразу два дежурных караула.

Причиной возгорания стало короткое замыкание электрообогревателя.

Огнем уничтожен сам обогреватель, детские вещи и повреждена отделка стен.

Пострадавших в результате чрезвычайного происшествия нет.