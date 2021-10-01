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Факты / Происшествия
Анастасія Рогожінська |

Вырезали из покореженного авто: в Киеве ночью произошло смертельное ДТП

Вырезали из покореженного авто: в Киеве ночью произошло смертельное ДТП

В ночь на 1 октября в Киеве произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. 24-летний парень не справился с управлением и на полной скорости врезался в бордюр.

Смертельное ДТП в Киеве произошла на улице Оноре де Бальзака в Деснянском районе города.

На место аварии сразу выехали следственно-оперативная группа, патрульные полицейские и медицинские работники.

Правоохранители предварительно установили, что водитель автомобиля Mini Cooper не справился с управлением и наехал на бордюр.

После чего автомобиль выехал за пределы проезжей части в кювет и перевернулся. Парень, который находился за рулем, от полученных травм погиб на месте.

В то же время по данным Оперативного, спасатели вырезали водителя из покореженной машины. Его пытались реанимировать, но, к сожалению, безрезультатно.

ДТП в Киеве — подробности ДТП в Деснянском районе (ФОТО)
ДТП в Киеве — подробности ДТП в Деснянском районе (ФОТО)
ДТП в Киеве — подробности ДТП в Деснянском районе (ФОТО)
ДТП в Киеве — подробности ДТП в Деснянском районе (ФОТО)
Вырезали из покореженного авто: в Киеве ночью произошло смертельное ДТП / 2 фотографии

По данному факту открыто уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения.

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На днях произошла авария в Киевской области — в элитном поселке Козин. Toyota на скорости влетела в мусоровоз Mercedes, именно собирались нагружать.

В результате ДТП водитель автомобиля и пассажир погибли сразу на месте происшествия. Трех других пострадавших доставили в больницу.

По данным правоохранителей, предварительной причиной столкновения с грузовиком является то, что водитель иномарки не выбрал безопасную скорость.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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