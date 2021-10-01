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Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

Пожар в Киевской инженерной гимназии: детей эвакуировали

Пожежа у київській гімназії

Утром 1 октября в Киевской инженерной гимназии, которая находится на Княжем Затоне, 12А, произошел пожар. Из здания эвакуировали 1,5 тыс. детей.

Спасатели, прибывшие на место, выяснили, что возгорание произошло в 10.05 на площади 25 кв. м в столовой на первом этаже четырехэтажной гимназии.

Детей и персонал вывели на воздух еще до прибытия пожарных.

Ученики гимназии выложили видеокадры в соцсетях.

За полчаса спасателям удалось оперативно ликвидтировать возгорание. К тушению пожара привлекалось четыре единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 20 бойцов Главного управления ГСЧС Украины в Киеве.

Никто в результате пожара не пострадал.

Причины возгорания устанавливают правоохранители.

Пожежа у Київській інженерній гімназії
Пожежа у Київській інженерній гімназії
Пожежа у Київській інженерній гімназії
Пожежа у Київській інженерній гімназії
Пожежа у Київській інженерній гімназії
Пожежа у Київській інженерній гімназії
Пожар в Киевской инженерной гимназии: детей эвакуировали / 3 фотографии
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Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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