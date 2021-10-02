Боевики били из артиллерии и минометов: на Донбассе украинский военный получил ранения

В результате обстрелов со стороны террористических организаций “ДНР” и “ЛНР” один украинский военнослужащий получил осколочное ранение средней степени тяжести.
Воину была оказана медицинская помощь, после чего его эвакуировали в лечебное учреждение, сообщили в штабе Операции объединенных сил.
За минувшие сутки зафиксировано четыре случая нарушения режима прекращения огня на Донбассе.
Враг применял запрещенные вооружения, которые согласно Минским соглашения должны быть отведены от линии фронта. В частности, обстрел велся из ствольной артиллерии калибра 122 мм, 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов различных систем, а также противотанковых ракетных комплексов.
Под обстрелами оказались украинские позиции неподалеку от населенных пунктов Новозвановка, Марьинка, а также Станицы Луганской.
Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника Орлан-10, который вел разведку за линией разграничения.
Фото: штаб ООС