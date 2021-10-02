В ночь с 1 на 2 октября в Чернигове напали на двух полицейских. В микрорайоне Масаны случайные прохожие заметили тело погибшего капитана полиции.

Рядом с правоохранителем лежал еще один полицейский, которого доставили в реанимацию местного медицинского учреждения. Об этом рассказала пресс-секретарь Черниговской полиции Наталья Слабеняк.

По данным СМИ, оба капитана служили в одном подразделении Национальной полиции, однако во время нападения они находились не на службе.

Правоохранители выяснили, что на полицейских напали четыре человека. Сейчас двое из них находятся в отделении Национальной полиции, а еще двух объявили в розыск.

Нападение на полицейского в Ивано-Франковске

Недавно в Ивано-Франковске напали на полицейского. Вор проник в квартиру полицейского и нанес ему 14 ножевых ранений.

У полицейского были травмированы легкие, ранены шея и грудная клетка. Его госпитализировали в медицинское учреждение, в котором оказали своевременную помощь.

Нападающего задержали через несколько часов во Львове. Предварительно правоохранители опросили свидетелей и посмотрели камеры видеонаблюдения.

Источник: Суспільне Новини