ДТП на трассе Кременовка-Ялта — подробности ДТП происшествия 2 октября

На трассе Кременовка-Ялта в Донецкой области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погиб водитель грузовика.

60-летний мужчина находился за рулем грузового автомобиля DAF, когда уехал в кювет на закруглении автодороги в Никольском районе.

В результате этого сдвинула металлическая плита, которая не была закреплена на полуприцепе. К сожалению, груз сместился и сорвал кабину транспортного средства с мест технологических креплений.

Кабину грузовика, в которой находился водитель, полностью раздавило. 60-летний мужчина получил травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью. Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии, после чего ей смогут дать правовую оценку.

ДТП в Константиновке

Недавно произошло ДТП в Константиновке на проспекте Ломоносова. Легковой автомобиль Daewoo Lanos двигался на свой зеленый сигнал светофора, однако наехал на пожилую женщину.

В результате полученных травм 75-летняя женщина умерла в местном медицинском учреждении. По предварительным данным, событие квалифицировали по статье 286 (Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Ответственность по части 2 этой статьи предусматривает заключение сроком до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет или без такового. Следствие продолжается.