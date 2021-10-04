Вечером, 3 октября, недалеко от Броваров Киевской области автомобиль выбросило на остановку общественного транспорта.
По предварительным данным, машина Volkswagen EOS на перекрестке завершала поворот, когда ее отбросило из-за того, что в него врезался Mercedes-Benz Sprinter.
Автомобиль после удара отбросило на остановку, где находились люди. В результате происшествия ранения получила 30-летняя женщина.
Пострадавшей оказали первую медицинскую помощь. По словам правоохранителей, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Под Киевом произошло ДТП: машина влетела в остановку / 2 фотографии