Под Киевом произошло ДТП: машина влетела в остановку

Вечером, 3 октября, недалеко от Броваров Киевской области автомобиль выбросило на остановку общественного транспорта.

По предварительным данным, машина Volkswagen EOS на перекрестке завершала поворот, когда ее отбросило из-за того, что в него врезался Mercedes-Benz Sprinter.

Автомобиль после удара отбросило на остановку, где находились люди. В результате происшествия ранения получила 30-летняя женщина.

Пострадавшей оказали первую медицинскую помощь. По словам правоохранителей, решается вопрос об открытии уголовного производства.