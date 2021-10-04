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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Подсыпали Клофелин и грабили: на вокзале в Киеве разоблачили группу преступников

Подсыпали Клофелин и грабили: на вокзале в Киеве разоблачили группу преступников

Прокуратура Киева разоблачила преступную группировку, которая совершала разбойные нападения на людей на вокзалах. Злоумышленники подсыпали им сильнодействующий препарат и грабили.

Преступная группа действовала на территории автовокзала Киев и центрального железнодорожного вокзала, ее организовал 38-летний киевлянин. Мужчина привлек к делу свою знакомую, а также работника кафе в супермаркете, который позволил провести аферу на его территории.

Злоумышленники подходили к людям и предлагали им алкогольные напитки. Когда те соглашались, они подсыпали им сильнодействующий лекарственный препарат Клофелин. Пострадавшие теряли сознание, а фигуранты дела в это время забирали их мобильные телефоны, деньги, наручные часы и другие ценные вещи.

Сейчас следствием доказано четыре таких случая, во время одного из них человек погиб. Правоохранители провели обыски у злоумышленников и нашли большое количество вещей, которые свидетельствуют о причастности к делу.

Двое участников группы задержали — им уже сообщили о подозрении по фактам совершения разбойных нападений с использованием сильнодействующих лекарственных препаратов (п. 6 ч. 2 ст. 115 и ч. 2 ст. 187 УК).

Фигурантам дела грозит до 15 лет заключения, а также конфискация имущества.

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Источник: Прокуратура Киева

Фото: Прокуратура Киева

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