В Волынской области школьница, находясь в положении, ограбила женщину с инвалидностью. В суде девушка признала свою вину и попросила строго не наказывать.

Инцидент произошел 14 февраля 2020 года в городе Горохов. Беременная ученица девятого класса украла у женщины мобильный телефон возле входа в городскую аптеку.

По данным правоохранителей, девушка, находясь близ входа в помещение аптеки, украла телефон Prestigio с женской сумки прикрепленной к инвалидной коляске. На данный момент поблизости никого не было.

Как отметили в местной прокуратуре, школьница нанесла потерпевшей материальный ущерб на сумму более 12 тыс. грн.

Во время судебного заседания, которое состоялось 2021 года, подозреваемая признала свою вину и просила строго не наказывать. По данным правоохранителей, девушка раскаивалась и уверяла, что больше такого не будет делать.

Кроме того, сторона обвинения попросила назначить школьнице наказание в виде штрафа.

Между тем потерпевшая и ее защитники сообщили, что претензий к девушке не имеют и полагаются на решение суда.

Сам суд учел тот факт, что ученица на момент кражи была беременной, а теперь имеет на содердании ребенка, поэтому оштрафовал ее только на 850 грн.

Более того, по решению суда, школьница должна оплатить 785 грн за проведение судебной товароведческой экспертизы.

Читайте:

Источник: Гороховский районный суд