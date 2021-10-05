Юноши, которые ночью 2 октября забивали двух полицейских возле супермаркета в Чернигове, снимали свои издевательства на камеру и хвастались кровью на руках.

Жуткие кадры получили журналисты Чрезвычайных новостей.

После избиения злоумышленники оставили правоохранителей истекать кровью и ушли. Без сознания окровавленных мужчин на клумбе обнаружила местная жительница.

На момент прибытия медиков один из полицейских – 30-летний капитан полиции Артур Ерохин – погиб. Его коллегу Владимира Савона госпитализировали в реанимацию в очень тяжелом состоянии с проломленной головой.

Конфликт с молодыми людьми якобы вспыхнул поздно вечером в супермаркете. На видео из камер наблюдения видно, что компания тащит одного из полицейских и бросает под кассой.

В супермаркете участников конфликта не разняли и утверждают, что драка произошла не в супермаркете, а на улице, и все, что они смогли сделать, – это вызвали патрульных.

– Как только начался конфликт в магазине, срочно вызвали полицию. Увы, приехала она тогда, когда все участники конфликта уже покинули пределы магазина, – говорит представитель сети супермаркетов Сергей Демченко.

Очевидцы утверждают, что ссора началась из-за банального замечания, которое нетрезвые полицейские сделали молодым людям.

– Слышал из разговоров, что пьяные полицейские приставали к девушкам, а парни за них вступились. Один, говорят, вообще невменяемый был, слишком пьяный, – говорит свидетель чрезвычайного происшествия Юрий.

Правоохранители задержали сначала шестерых молодых людей, но подозрение вручили лишь четверым. На суде отец 17-летнего Дмитрия убеждал, что его сын никого не бил, а лишь оттягивал незнакомца от своего брата Ярослава.

– Одной из девушек стало плохо, поэтому Ярослав пошел в магазин купить воды. Дмитрий в это время пошел в туалет. Вдруг к сыну подбежала девушка и начала кричать, что бьют его брата. Тот оттолкнул нападавшего и дальше оказывал помощь Ярославу, потому что у него была разбита голова и гематома на щеке, – пересказывает события той ночи отец подозреваемого Дмитрия Сергей.

Утверждает мужчина и то, что патрульные на месте конфликта были, но не стали выяснять обстоятельства.

– Один из пострадавших нападал на патрульного. Последний применил баллончик, а потом сказал разбираться самим, после чего патрульные уехали. Наверное, узнали, что это был представитель полиции, – предполагает отец подозреваемого.

Мать подозреваемого Ярослава Людмила вообще во время суда заявила об угрозах:

– Я волнуюсь, потому что я у Ярослава одна, папа умер несколько лет назад. И сейчас я получаю такие сообщения и звонки, что страшно поднимать трубку.

Задержанные утверждают, что наиболее жестоким в ту ночь был их товарищ Илья. По их словам, тот нанес по меньшей мере семь точных ударов в голову жертве и не останавливался по их просьбе.

Сейчас всех задержанных суд отправил в СИЗО. Арестовали также 32-летнего мужчину, который не участвовал в избиении, но украл сумку у полицейского без сознания.

Ночью 2 октября группа молодых людей напала на двух полицейских в Чернигове. Оба мужчины находились в отпуске в гражданской одежде.

Одного из них ударили по голове по меньшей мере 20 раз, из-за чего 30-летний капитан полиции Артур Ерохин скончался на месте происшествия. У него остались жена и двое детей.

Прокуратура открыла уголовные производства по статьям Умышленное убийство и Грабеж.

Наибольшее наказание по этим статьям предусматривает заключение сроком до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.