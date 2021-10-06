В Белой Церкви Киевской области произошел пожар в больнице на втором этаже. И все из-за короткого замыкания электрообогревателя, который один из пациентов включил на ночь под кроватью.

Инцидент произошел в ночь на 4 октября. В медучреждении находилось 13 пациентов и четверо медсестер.

Под утро дежурная медсестра почувствовала запах горелого. Она сразу сообщила своим коллегам и все вместе бросились выяснять, что горит. А когда открыли дверь одной из палат — увидели густой дым.

Медики самостоятельно спасать пациентов. И все это они делали фактически на ощупь, ведь свет во время пожара включать нельзя.

— Сначала эвакуировали дедушку, который горел, облили водой и вывезли на улицу. Затем эвакуировали в соседней палате двух пациенток. Те, кто мог ходить — вышли сами, — вспоминает заведующая отделением Белоцерковской городской больницы Раиса Емец.

Всем пациентам и медицинским работникам удалось вовремя эвакуироваться. Однако, уже находясь на улице, одной из тяжелобольных пациенток — 74-летней местной жительнице — внезапно стало плохо и она умерла.

Известно, что пенсионерка не успела надышаться чадом, потому что лежала в совершенно другой палате. Но когда проходила эвакуация, она очень разволновалась.

Женщину откачивали врачи из отделения и бригада реаниматологов, однако все безрезультатно.

— У нее комбинированный тяжелый порок сердца. Сердечная недостаточность. Но видимо, стрессовая ситуация дала свой эффект и на фоне плохо работающего сердца, — рассказывает Раиса Емец.

Эксперты не нашли следов отравления угарным газом в теле погибшей. Поэтому еще будут выяснять, какова истинная причина смерти.

Правоохранители установили причину возгорания. Так, один из пациентов включил на ночь электрообогреватель, в результате чего загорелся матрас.

Врачи говорят: в отделении до сих пор не включили отопление, а без дополнительного тепла тяжелобольные пациенты могут замерзнуть. Поэтому родственникам разрешили привозить обогреватели.

Дедушка, под которым фактически занялась кровать, уцелел. В палате мужчина находился один и если бы не бдительный персонал — запросто мог сгореть живьем.

— Больной только получил 6% ожога. Он продолжает лечиться в хирургическом отделении, — говорит заместитель руководителя Белоцерковской городской больницы Анатолий Масло.

Сейчас в отделении, в котором произошел пожар, пусто. Эвакуированных пациентов разместили в других корпусах больницы.

В полиции открыли уголовное производство. И если следователи докажут, что возгорание произошло из-за нарушения требований пожарной безопасности, ответственные могут оказаться на скамье подсудимых.