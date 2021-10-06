Девочка не дожила до утра: на Закарпатье отчим избил 10-летнюю падчерицу

В селе на Закарпатье 34-летний отчим убил свою 10-летнюю падчерицу. Трагедия произошла в воскресенье вечером. Пьяный мужчина пришел домой не в настроении и начал стулом бить ребенка, а потом спокойно пошел спать.

Искалеченный ребенок истекал кровью, стонал от боли и просил о помощи, но мать, которая спала в соседней комнате, даже не подошла. Под утро девочка умерла.

— Мать не предоставила никакой помощи ребенку. То есть, она понимала, что ребенок находится в опасном для жизни состоянии, — рассказала пресс-секретарь ГУ Национальной полиции Украины в Закарпатской области Анна Дан.

Отчим сам позвонил в полицию и признался в содеянном. У матери погибшей девочки есть еще пятеро детей от разных мужчин.

Старшая 16-летняя дочь живет с родным отцом, еще четверо несовершеннолетних жили с матерью и отчимом.

По словам соседей, мужчина постоянно пьянствовал и бил детей. В то же время эта семья на учете соцслужб не находилась. Просто никто не вызывал полицию.

За несколько дней до убийства родной отец девочки обратился в службу по делам детей в Ужгороде, чтобы забрать ее к себе, но не успел.

Но даже после заявления соцработники семью так и не проведали, потому что якобы не такое заявление написали — не о том, что есть опасность жизни ребенку.

Сейчас дом, где произошло убийство ребенка, пуст. Отчим в СИЗО, ему грозит пожизненное заключение, а мать с другими детьми — в больнице.

Медиков беспокоит физическое и психологическое состояние детей. Пятилетнюю дочь передадут родному отцу, годовалого мальчика и одномесячную девочку вскоре заберут в детский дом. А мать тоже будут судить за неоказание помощи ребенку.