В прокуратуре Черкасской области озвучили основные версии убийства 45-летнего бизнесмена Михаила Козлова.

Первая заключается в том, что преступление совершили по заказу лиц, интересы которых нарушала деятельность убитого Козлова в Черкассах и области и с которыми у него случались конфликты.

Рассматривает следствие и версию, что преступление совершено по заказу окружения самого Козлова по личным мотивам или для перераспределения его активов.

По словам прокурора Черкасской области Александра Воронина, есть еще ряд версий, но озвучить их он пока не может.

Над разрытием убийства бизнесмена работают 84 правоохранителя. За две недели после убийства допрошено более 70 человек и опрошено более 1 200.

Кроме того, правоохранители провели семь осмотров места происшествия. Продолжаются 24 судебные экспертизы вещественных доказательств, которые были найдены на месте убийства.

Изучив видео с места происшествия, правоохранители пришли к выводу, что человек, который убил бизнесмена, вероятно, имеет опыт работы в спецподразделениях правоохранительных органов или Минобороны.

– То, как злоумышленник ведет себя, держит оружие, совершает выстрелы, заходит и выходит из помещения, свидетельствует о том, что он имел специальную подготовку, – отмечает прокурор области.

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Убийство 45-летнего бизнесмена из Черкасс произошло 22 сентября в 09.52 в кафе Львовская мастерская шоколада прямо в центре города рядом с горсоветом и облгосадминистрацией. Мужчина получил пять огнестрельных ранений в туловище, от которых скончался в тот же день в Третьей Черкасской городской больнице.

В прокуратуре сообщают, что преступники прибыли в кафе в камуфлированной одежде темных цветов с наклейками СБУ.

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Один из нападавших с автоматическим карабином М4 забежал в кафе и убил Михаила Козлова.

Другой остался на улице и, выстрелив несколько раз из автомата Калашникова АК74, обеспечил прикрытие убийцы.

Автомобиль Skoda Fabia серого цвета, на котором, вероятно, скрылись с места преступления нападавшие, нашли сгоревшим в Долине роз в нескольких сотнях метров от места преступления. В салоне обнаружили и обгоревшие АК74 и М4.

Преступление расследуют по факту убийства, совершенного группой лиц по заказу.

Оно находится на контроле Министерства внутренних дел.

Источник: Полиция Черкасской области

Фото: Нацполиция