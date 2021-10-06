Нападение на правоохранителей в Одессе 5 октября — подробности (ФОТО, ВИДЕО)

В Одессе 22-летний парень ударил ножом в грудь одного из спецназовцев. Накануне он ранил одного полицейского, после чего забаракидувався в квартире.

Инцидент произошел во вторник, 5 октября, на проспекте Шевченко.

Ударил ножом в грудь и забаррикадировался: в Одессе 22-летний парень напал на правоохранителей / 3 фотографии

Сначала местный житель забрался на забор одного из подразделений полиции. Там он с криками и угрозами бросал камни по автомобилям правоохранителей, стоявших во дворе.

В то же время сотрудники полиции попытались остановить парня. Однако тот в свою очередь достал нож и порезал одному из них руку.

После этого нападавший убежал и забаррикадировался в квартире, которую арендовал неподалеку.

Задержать злоумышленника удалось бойцам батальона полиции специального назначения. Они с согласия хозяйки квартиры вошли внутрь помещения.

Но нападающий, увидев правоохранителей, бросился к одному из спецназовцев и ударил его ножом в грудь. Благодаря защитному снаряжению он не пострадал.

Остановить парня удалось после применения травматического оружия. Злоумышленника ранили в грудь, сейчас ему оказывают необходимую медпомощь.

По соответствующему факту возбуждено уголовное производство по статье об угрозе или насилии в отношении работника правоохранительного органа.

Также решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований еще по статье о хулиганстве и задержания подозреваемого.

Недавно в Чернигове возле супермаркета группа молодых людей напала на двух полицейских, находившихся в отпуске в гражданской одежде.

Одного из них — 30-летнего капитана полиции — ударили по голове минимум 20 раз, из-за чего полицейский умер на месте. Другого полицейского госпитализировали в реанимацию в очень тяжелом состоянии с проломленной головой.

Известно, что нападавшие снимали свои действия на камеру. После избиения они пошли прочь. Бессознательных окровавленных мужчин на клумбе обнаружила местная жительница.

Злоумышленникам за содеянное грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.