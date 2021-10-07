В Черкассах на автомобиле упал забор – фото

В Черкассах на припаркованные на улице Дашкевича автомобили упал строительный забор.

Чрезвычайное происшествие случилось возле бывшей гостиницы Славянский, стены которой сейчас утепляют.

Повреждения получили шесть машин. Речь идет о царапинах на капотах и бамперах. Два автомобиля имеют вмятины.

– Поврежденные автомобили в основном принадлежат клиентам, которые арендуют помещения в здании. Мы связались с ними, чтобы они оценили убытки и зафиксировали повреждения, – рассказала представительница компании-владелицы Ирина Велько.

После того, как сумма ущерба будет установлена, будет идти речь о компенсации.

Кто именно будет возмещать убытки – владелец помещения ЧП Крупский или подрядчик Центральная строительная компания, которая утепляет здание – станет известно после того, как станет известна причина падения забора.

В Черкассах на припаркованные автомобили упал строительный забор / 2 фотографии

За час до происшествия там стояла и машина бывшего секретаря Черкасского городского совета Ярослава Нищика. Но он успел уехать до того, как забор придавил автомобили.

Как отметили в соцсети пользователи, аналогичное событие уже происходило в июле.

Источник: 18000

Фото: Справжні Черкаси