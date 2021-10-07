В Киеве 50-летний педофил напал на двух 9-летних девочек в лифте

В Киеве 50-летний местный житель совершил развратные действия относительно двух 9-летних девочек и обокрал одну из них. Следователи направили в суд обвинительный акт на злоумышленника.

По данным Киевской городской прокуратуры, в августе 2021 года мужчина заметил двух детей. Девочки гуляли на улице, а он начал за ними следить.

Несовершеннолетние зашли в один из домов, а правонарушитель зашел вслед за ними в лифт. Убедившись, что их никто не видит, совершил в отношении их развратные действия.

После этого подозреваемый мужчина отобрал у одной из девочек деньги, угрожая применением физического насилия. Сейчас правонарушитель находится под стражей.

50-летнего мужчину подозревают по статье 156 (Развращение несовершеннолетних) и статье 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Наибольшее наказание по этим статьям предусматривает тюремное заключение сроком до восьми лет с лишением права заниматься определенной деятельностью до трех лет. Следственные действия продолжаются.