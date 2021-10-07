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Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

Вез шпионское оборудование: под Одессой задержали гражданина Японии

прикордонники затримали іноземця зі шпигунським обладнанням

В Одесской области в пункте пропуска Паланка пограничники Белгород-Днестровского отряда обнаружили у иностранца шпионское оборудование, которое он пытался вывезти в Молдову.

В соседнюю страну гражданин Японии пытался попасть рейсовым автобусом.

Пограничники и таможенники во время досмотра вещей иностранца обнаружили две пары очков, две ручки и часы со встроенными скрытыми камерами и микро-USB разъемами.

Об этом факте Госпогранслужба сообщила в компетентные органы. Так называемого шпиона через границу не пропустили, а технические средства негласного снятия информации изъяли.

прикордонники затримали іноземця зі шпигунським обладнанням
прикордонники затримали іноземця зі шпигунським обладнанням
прикордонники затримали іноземця зі шпигунським обладнанням
прикордонники затримали іноземця зі шпигунським обладнанням
прикордонники затримали іноземця зі шпигунським обладнанням
прикордонники затримали іноземця зі шпигунським обладнанням
Вез шпионское оборудование: под Одессой задержали гражданина Японии / 3 фотографии
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Источник: Госпогранслужба

Фото: Госпогранслужба

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