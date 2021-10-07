Вез шпионское оборудование: под Одессой задержали гражданина Японии

В Одесской области в пункте пропуска Паланка пограничники Белгород-Днестровского отряда обнаружили у иностранца шпионское оборудование, которое он пытался вывезти в Молдову.

В соседнюю страну гражданин Японии пытался попасть рейсовым автобусом.

Пограничники и таможенники во время досмотра вещей иностранца обнаружили две пары очков, две ручки и часы со встроенными скрытыми камерами и микро-USB разъемами.

Об этом факте Госпогранслужба сообщила в компетентные органы. Так называемого шпиона через границу не пропустили, а технические средства негласного снятия информации изъяли.