Смерть Полякова: в Слуге народа сообщили, что у нардепа были конвульсии

Народного депутата от депутатской группы За будущее Антона Полякова перед смертью тошнило, а потом начались конвульсии.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook со ссылкой на патрульную полицию нардеп от партии Слуга народа Галина Янченко.

– Патрульные нашли его ночью в автомобиле такси, остановленном за нарушение ПДД. По информации патрульных, его тошнило, а потом начались конвульсии. Скорая не смогла его спасти, — написала Янченко.

В своем Telegram депутат уточнила, что на патрульных полицейских были боди-камеры, которые на тот момент работали и все зафиксировали. По данным Янченко, на момент остановки такси Поляков еще был жив, однако находился в тяжелом состоянии.

– По информации, которая есть в моем распоряжении, когда патрульные остановили такси, Антон был жив, но в тяжелом состоянии. Его рвало, а вскоре начались конвульсии. На полицейских были боди-камеры, которые работали и зафиксировали событие, — рассказала Янченко.

По ее данным, в ближайшие дни будут результаты токсикологии, которые покажут, были ли в организме погибшего нардепа ядовитые вещества.

Янченко также отметила, что причина смерти Антона Полякова – острая коронарная недостаточность.

Эту же информацию сегодня озвучили в Киевской городской прокуратуре. Там сообщили, что, согласно результатам вскрытия, смерть народного депутата наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Утром 8 октября стало известно о смерти Антона Полякова — народного депутата Верховной Рады ІХ созыва от депутатской группы За будущее.

По факту смерти нардепа открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК с пометкой Естественная смерть. Тело Антона Полякова направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова рассказала, что нардепа Полякова в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, который остановили за нарушение правил дорожного движения. Скорая не смогла реанимировать нардепа.

Источник: Галина Янченко