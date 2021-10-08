Нардеп Антон Поляков умер: что говорят в Верховной Раде о смерти коллеги

8 октября стало известно о смерти Антона Полякова — 33-летнего народного депутата от фракции За будущее. По данным полиции, нардепу Полякову стало плохо в такси, его пытались реанимировать медики, но это не помогло.

Новость о смерти Полякова всколыхнула коллег политика. Как отреагировали в Верховной Раде на трагедию, читайте в материале.

Антон Поляков умер: как отреагировали депутаты

Одним из первых о смерти депутата Полякова сообщил бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Он выразил сожаление и надежду, что дело расследуют должным образом.

Заседание Верховной Рады 8 октября началось с минуты молчания в честь памяти Антона Полякова.

С речью выступил коллега Полякова из фракции За будущее Тарас Батенко. Он назвал этот день “черной пятницей“.

— Для нас это черная пятница. С невыразимой горечью и грустью мы говорим о смерти нашего друга и товарища. Истинный, правдолюб, порядочный … рафинированно порядочный, честный. Который, как и многие из вас, ворвался в эти стены парламента, чтобы творить добро. Только он по-своему понимал это добро. Это цена украинской политики — его смерть …

Батенко отметил, что Поляков никогда не жаловался на здоровье или на угрозы. Представитель от За будущее предположил, что смерть депутата была естественной, на это, в частности, мог повлиять стресс на работе, ведь Поляков был довольно эмоциональным человеком.

Член партии Голос Ольга Стефанишина назвала новость о смерти Полякова ужасной.

— Ужасная новость. Коллегу, которого еще вчера видела в зале парламента, нашли мертвым.

Алексей Гончаренко от фракции Европейская солидарность признался, что не может поверить в смерть Антона Полякова.

— Сочувствие всем родным и близким. Еще вчера видел Антона. Не могу в это поверить.

Людмила Буймистер от Слуги народа надеется, что расследование будет быстрым и эффективным. Она призвала не спекулировать на трагедии.

— Я надеюсь, что расследование этого случая будет очень быстрым и эффективным, и мы от правоохранительных органов услышим уже вскоре версии произошедшего. Но спекулировать на эту тему, я думаю, не стоит.

Депутату от фракции За будущее Анне Скороход стало плохо в помещении Рады — ее забрала скорая помощь. Коллеги Скороход сообщают, что у нее, вероятно, повысилось давление из-за переживаний.

Говорят — Анна больше всех общалась с умершим, они сидели рядом в зале.

Некоторые политики сомневаются в том, что смерть Антона Полякова была естественной, и предполагают, что к этому причастны его конкуренты.

— Дико жаль, что Антон настолько молодой и ушел из жизни. Антон всегда был очень острый на язык и я боюсь, что мы возвращаемся в средневековье, когда конкурентов начинают устранять не политическим путем, а физическим, — утверждает София Федина, депутат от фракции Европейская солидарность.

Однако, не все депутаты отреагировали на смерть Полякова с жалобой. Настоящий скандал возник из-за неэтичного заявление депутата от Слуги народа Галины Третьяковой. В чате фракции она прокомментировала трагедию такими словами — “на одного врага меньше”.

Со своей стороны председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия извинился за такое высказывание Третьяковой.

Антон Поляков умер в ночь на 8 октября в Киеве. В прокуратуре уже назвали причину смерти депутата, полиция открыла производство по ст. 115 УК (умышленное убийство) с пометкой Естественная смерть.

Антон Поляков был женат, у него осталось две дочери.