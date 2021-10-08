Врачи Ровенской областной больницы борются за жизнь жительницы Костополя, которую 5 октября выбросили из балкона третьего этажа.

У пострадавшей – тяжелая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, множественные переломы лицевого черепа, костей таза, перелом шести ребер, правой бедренной кости, ушибы легких и сердца.

– Пациентка подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Сложно давать какие-то прогнозы ввиду такого количества повреждений. Угроза жизни есть, – говорит анестезиолог Ровенской областной больницы Александр Бучак.

Трагедия произошла во время празднования дня рождения в квартире Андрея Бабулы. Елена вышла на балкон покурить с Сергеем, с которым в тот день только познакомилась. Но в кухню мужчина вернулся уже сам и приказал хозяину вызвать скорую.

– Мы сидели вместе за столом, пили водку. Потом Сергей заходит и говорит, что Елена выпала с балкона, – рассказывает владелец квартиры.

Впоследствии Сергея задержала полиция, потому что одна из гостей увидела, что Елена выпала с балкона не сама, а ее выбросил Сергей.

Уже в полиции мужчина признался в совершении преступления, но причины своего поступка может объяснить разве что состоянием сильного алкогольного опьянения.

Сейчас Сергея поместили в изолятор временного содержания и в ближайшее время изберут меру пресечения.

По факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений ему грозит до восьми лет лишения свободы.