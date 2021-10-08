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Юлія Захарченко |

В Краматорске на парковке гипермаркета загорелся микроавтобус

В Краматорске на парковке гипермаркета загорелся микроавтобус

В городе Краматорск Донецкой области на автопарковке возле одного из гипермаркетов загорелся микроавтобус. Сообщение о пожаре поступило в службу спасения утром 8 октября.

На место возгорания выехали сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. По данным ГСЧС, горел микроавтобус, поэтому спасатели начали тушить огонь.

Пожар в Краматорске: подробности пожара на Донетчине

Пламя удалось локализовать через восемь минут после получения сообщения о пожаре, а полностью ликвидировать — еще через две минуты. Для тушения пожара привлекли 10 спасателей личного состава и две единицы техники.

По данным ГСЧС, за последние сутки на территории Украины произошло 406 пожаров, в результате которых погибли три человека и пострадали шесть граждан. Однако огнеборцам удалось спасти четырех человек.

Пламя вспыхнуло в 101 жилом секторе, 19 транспортных средствах и других местах. Всего с начала года произошло 61 190 пожаров, в которых погиб 1 171 человек и пострадало 1 018 людей.

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Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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