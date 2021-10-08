Загадочная смерть таксиста в Харькове: авто с пассажиром влетело в стену

В Харькове 8 октября около 7.00 во дворе дома на проспекте Маяковского водителю такси внезапно стало плохо, неуправляемый автомобиль врезался в стену.

После столкновения, по словам пассажира, сидевшего впереди возле водителя, мужчина не подавал признаков жизни.

Трагедия произошла, когда такси выезжало с придомовой территории.

Полиция открыла производство по ч. 2 ст. 286 УКУ — Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Правоохранители выясняют обстоятельства смерти водителя харьковского такси.