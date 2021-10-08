Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Украина Происшествия Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Вживую Спецтемы Видео
Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

Загадочная смерть таксиста в Харькове: авто с пассажиром влетело в стену

Загадкова смерть таксиста у Харкові

В Харькове 8 октября около 7.00 во дворе дома на проспекте Маяковского водителю такси внезапно стало плохо, неуправляемый автомобиль врезался в стену.

После столкновения, по словам пассажира, сидевшего впереди возле водителя, мужчина не подавал признаков жизни.

Трагедия произошла, когда такси выезжало с придомовой территории.

Полиция открыла производство по ч. 2 ст. 286 УКУ — Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Правоохранители выясняют обстоятельства смерти водителя харьковского такси.

Загадкова смерть таксиста у Харкові
Загадкова смерть таксиста у Харкові
Загадкова смерть таксиста у Харкові
Загадкова смерть таксиста у Харкові
Загадочная смерть таксиста в Харькове: авто с пассажиром влетело в стену / 2 фотографии
Читайте
Под Киевом произошло ДТП: машина влетела в остановку

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка