В Харькове 8 октября около 7.00 во дворе дома на проспекте Маяковского водителю такси внезапно стало плохо, неуправляемый автомобиль врезался в стену.
После столкновения, по словам пассажира, сидевшего впереди возле водителя, мужчина не подавал признаков жизни.
Трагедия произошла, когда такси выезжало с придомовой территории.
Полиция открыла производство по ч. 2 ст. 286 УКУ — Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.
Правоохранители выясняют обстоятельства смерти водителя харьковского такси.
Загадочная смерть таксиста в Харькове: авто с пассажиром влетело в стену / 2 фотографии