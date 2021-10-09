Нападение на Анастасию Луговую: украинка получит денежную компенсацию

Украинка Анастасия Луговая, на которую летом 2020 года безбилетный пассажир в поезде Киев-Мариуполь, должна получить 100 тыс. грн моральной компенсации от Укрзализныци.

Об этом рассказала Анастасия Луговая в комментарии одному из украинских телеканалов. По ее словам, она не довольна решением суда.

Украинка просила компенсацию в размере 500 тыс. грн, поскольку ее маленький сын стал свидетелем нападения (на тот момент ребенку было шесть лет).

Луговая отметила, что она до сих пор ходит на приемы к остеопату, поскольку у нее есть нарушения хрящей шеи. У нее произошло смещение после удара от мужчины.

Однако это не единственный врач, к которому ходит украинка. Сейчас Луговая работает с психологами и проходит лечение, поскольку у нее до сих пор осталась шишка на лбу после нападения.

Летом 2020 года произошло нападение на Анастасию Луговую в поезде Киев-Мариуполь. Безбилетный пассажир зашел в купе, в котором украинка спала со своим маленьким сыном.

Мужчина начал бить женщину и пытался изнасиловать ее на глазах у ребенка. Злоумышленника задержали правоохранители на вокзале.

В апреле 2021 года подозреваемый умер в СИЗО, после чего уголовное производство закрыли. Анастасия Луговая отмечала, что ее страх умер вместе с ним.

Фото: Укрзализныця, Анастасия Луговая