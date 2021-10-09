Во Львове 61-летней местной жительнице Марие предстоит минимум две операции после того, как ее во время прогулки с полуторагодовалым ребенком придавил двухметровый забор. Малышню с коляской женщина успела оттолкнуть.

У пострадавшей – сложный отломочный перелом верхней трети берцовой кости и перелом ключицы.

– Пациентке ургентно сделали остеосинтез ключицы пластиной, а перелом голени зафиксировали аппаратом внешней фиксации, – рассказывает заведующий травматологического отделения Львовской больницы скорой помощи №8 Юрий Вовчко.

Медики отмечают: женщине очень повезло, что массивная конструкция не повредила голову.

В тот день львовянка, которая работает няней, вышла на прогулку со своей полуторагодовалой воспитанницей. На улице был сильный ветер, поэтому женщина специально выбрала путь, где не было деревьев.

Однако, проходя мимо забора, ее едва не с головой придавило последней секцией.

Забор, покалечивший женщину, принадлежит частной фирме. Та арендовала часть территории и обустроила парк динозавров.

Сейчас забор вернули на место и даже сделали дополнительное крепление.

Охранник парка динозавров заверил журналистов Чрезвычайных новостей, что конфликт с пострадавшей уладили.

Однако Мария убеждает, что никто даже по телефону не извинился из-за инцидента. Только передали ее работодателю 10 тыс. грн, чего абсолютно не хватит для лечения, которое продлится минимум полгода.

К тому же, из-за травмы женщина не может вернуться к работе.

Сейчас пострадавшая настроена судиться, чтобы владельцы парка возместили ей моральный и материальный ущерб.

Причины травмирования женщины сейчас выясняют правоохранители.

6 октября на шесть припаркованных в центре Черкасс автомобилей упал строительный забор.

Две машины имеют вмятины, остальные – царапины на капотах и бамперах.

Владельцам автомобилей обещают компенсацию после оценки повреждений и установления виновных лиц.