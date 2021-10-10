Стала известна возможная причина крушения самолета в Татарстане

На территории Татарстана сегодня, 10 октября, разбился легкомоторный самолет L-410, на борту которого находилось 22 человек. Стала известна возможная причина аварии авиасудна.

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов заявил, что, вероятнее всего, у самолета отказал один из двигателей. По его словам, после взлета на высоте 70 м пилоты сообщили о неполадке и попросили вынужденную посадку.

Согласно официальным данным, в результате авиакатастрофы погибли 16 человек, еще шестерых людей госпитализировали в медицинские учреждения Мензелинска и Набережных Челнов.

В настоящее время на месте происшествия работают спасатели, привлекли технику для ликвидации последствий крушения.

L410 — двухмоторный самолет для региональных линий. В 1960-х годах судно создало чехословацкое предприятие Let.

Утром 10 октября в Татарстане разбился самолет, на борту которого были 20 парашютистов и двое членов экипажа. По данным СМИ, представители спасательной службы выдвигали версии, что возможной причиной аварии могла быть перегрузка самолета.