Пытал для признания в убийстве: на Харьковщине будут судить подполковника полиции

Полный, лысоватый и скромно одетый человек в зале скорее похож на какого-то прораба, чем на копа. Но это — 42-летний подполковник полиции. На скамье подсудимых оказался, потому что следователи ГБР, Департамента внутренней безопасности полиции и прокуратура в один голос заявили: разоблачили настоящего оборотня в погонах. Мол, не найдя доказательств, он выбил у подозреваемого признание в убийстве.

Полицейские расследовали убийство человека, которое произошло в одном из сел на Харьковщине. Они установили товарища погибшего и решили признать его виновным в этом преступлении, не имея достаточных оснований. Собственно ночью правоохранители наведались в дом 61-летнего мужчины, который в этот момент спал. И сразу начали его бить и душить деревянной палкой.

Но это как было только начало. Самое ждало в отделении полиции. Издевательства продолжались всю ночь: около часа копы били подозреваемого по голове пластиковой бутылкой с водой, а потом — произошло то, что даже представлять противно.

Заместитель начальника отделения полиции одел резиновые перчатки и начал сдавливать и оттягивать мужчине гениталии. Не выдержав таких страданий, он взял на себя убийство товарища.

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Ужасные события развернулись в ноябре 2019-го. Тогда в деревушке Омельченки соседка нашла пенсионера Василия Довбенко — тот лежал без признаков жизни на полу собственной кухни. Накануне Василий обещал женщине помочь обрезать сад, и вот почему-то не появился. И та пошла к его дому, чтобы спросить, что случилось.

Убийство пенсионера так и не раскрыли, а теперь судят еще и подполковника полиции Андрея Тарахтеева. К руководителю уголовного сектора Змиевского отдела просто на работу пришли следователи ГБР и вручили подозрение в пытках. Прокуратура просит для него лишь безальтернативный арест.

На время досудебного следствия суд отправил его под круглосуточный домашний арест.