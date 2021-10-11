В поселке городского типа Березнеговатое Николаевской области произошел пожар в одноэтажном частном жилом доме.

Сообщение о возгорании поступило в Государственную службу по чрезвычайным ситуациям от Национальной полиции. По данным ГСЧС, в Баштанском районе обнаружили тела трех человек.

После осмотра места пожара правоохранители установили, что огонь уничтожил кровать на площади около 2 кв. м.

В конце огонь самоликвидировался, поэтому работников спасательной службы не пришлось привлекать.

По данным ГСЧС, в течение суток на территории Украины произошло 634 пожара, в которых погибли 15 граждан и еще восемь людей пострадали, однако удалось спасти 12 человек.

Среди них — 149 вспышек огня в жилых секторах, девять — в производственной сфере, 16 — в транспорте, а еще 460 — в других местах.

Всего с начала 2021 года в Украине произошло 62 852 случая пожаров, в результате которых погибли 1 197 местных жителей и 1 032 человека пострадали, в то же время работники ГСЧС спасли жизни 1 221 человека.