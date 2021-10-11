В Киеве пять человек предлагали посетителям развлекательных заведений и прохожим на улицах алкоголь, в который незаметно подсыпали лекарственный препарат. От действий злоумышленников один из пострадавших скончался.

Задержали нарушителей сотрудники миграционной полиции Киева, следователи и спецназовцы КОРДа.

Как установили правоохранители, в преступной схеме принимали участие четверо мужчин в возрасте 40, 35, 34 и 24 лет и 41-летняя женщина.

По словам заместителя начальника полиции Киева-начальника следственного управления Дмитрия Шумейко, каждый из сообщников имел четкое распределение функций.

– Правонарушители знакомились с гражданами в развлекательных заведениях и на улицах. Предложив выпить, незаметно подсыпали в напиток пострадавших сильнодействующий лекарственный препарат, от которого те теряли сознание. После этого злоумышленники забирали ценные вещи и убегали, – говорит Дмитрий Шумейко.

Проведя четыре обыска по местам жительства причастных к преступлению, правоохранители изъяли флаконы и блистеры с разными сильнодействующими лекарственными препаратами, а также предмет, похожий на боевую гранату.

Из-за действий фигурантов открыли уголовные производства по факту умышленного убийства, разбоя и кражи.

В ТРЦ и на улицах Киева людям подсыпали в алкоголь лекарства. Есть умерший / 8 фотографий

Сейчас следователи готовят задержанным подозрение и будут ходатайствовать в суде о содержании их под стражей.

Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.