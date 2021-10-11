В Козятинском районе Винницкой области 16-летняя девушка во время ссоры зарезала мать и вывезла ее тело на тачке к колодцу.

С заявлением о пропаже без вести 35-летней женщины в полицию обратилась ее свекровь. Она сообщила, что невестка якобы ушла из дома и не вернулась.

На поиски пропавшей отправились оперативники управления уголовного розыска, работники Хмильницкого отдела Нацполиции, кинологи с служебными псами.

Во время оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий правоохранители наткнулись на следы крови у колодца центрального водоснабжения соседнего недостроенного дома.

Внутри было тело женщины, прикрытое камнями и старой одеждой.

После собранных оперативниками доказательств под подозрение попала несовершеннолетняя дочь погибшей.

16-летняя девушка призналась, что, поссорившись с матерью на кухне, нанесла ей около 30 ножевых ранений. После этого на тачке вывезла ее тело на территорию нежилого домохозяйства и бросила его в нерабочий колодец водоснабжения.

В Винницкой области 16-летняя девушка зарезала мать и вывезла ее тело в колодец / 4 фотографии

Чтобы скрыть следы преступления, убрала в доме, спрятала свою окровавленную одежду и кухонный нож.

Сейчас несовершеннолетняя находится в изоляторе временного содержания. Ей объявили подозрение в совершении умышленного убийства. За совершение такого преступления уголовная ответственность наступает с 14 лет.

Вскоре ей должны избрать меру пресечения в виде содержания под стражей. За убийство матери ей грозит до 15 лет тюрьмы.