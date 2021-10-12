Новости Мариуполя: мужчина зарезал мать троих детей и пытался запутать следователей (ФОТО)

В Мариуполе Донецкой области 37-летний мужчина жестоко расправился с бывшей женой из-за ревности. Он пытался запутать правоохранителей, чтобы скрыть преступление.

Инцидент произошел еще в воскресенье, 10 октября, в Левобережном районе города. Между бывшими супругами возник конфликт из-за ревности.

Трое детей остались без матери: в Мариуполе мужчина зарезал экс-жену из-за ревности / 5 фотографий

Во время ссоры мужчина шесть раз ударил ножом 29-летнюю женщину. Из-за травм бедная умерла.

В то же время мужчина после совершенного преступления пытался его скрыть, чтобы отвести от себя подозрение.

Сначала нападающий устроил беспорядок в квартире, где жила его бывшая с тремя детьми. Затем он выбросил нож, которым зарезал женщину, в мусорный бак.

Далее мужчина отвел семилетнего сына экс-жены в кафе. Ребенок в момент убийства матери играл с друзьями во дворе.

После чего уроженец Харькова вернулся в квартиру и сообщил в полицию об обнаружении тела женщины.

Мужчина рассказал правоохранителям, что дверь квартиры якобы была открыта, а на полу лежала мертвая бывшая жена.

Однако полицейские, осмотрев квартиру и послушав свидетельства соседей, выяснили, что к убийству причастен именно бывший муж.

В то же время сам нападающий начал путать доказательства и в конце концов признался в содеянном.

Мужчину задержали и объявили о подозрении по статье об умышленном убийстве. Ему грозит от семи до 15 лет заключения.

Известно, что у женщины было трое детей. Так, семилетний мальчик от первого брака останется под опекой родного отца, а двух их общих детей, которым только один и два года, будут воспитывать ближайшие родственники.

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