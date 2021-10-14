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Факты / Происшествия
Вікторія Гірко |

В Норвегии мужчина открыл стрельбу из лука — есть погибшие

поліція норвегії

В Норвегии в городе Конгсберг к юго-западу от столицы Осло мужчина устроил стрельбу из лука, в результате чего погибли несколько человек. Точное количество жертв полиция пока назвать не может.

Известно только, что пострадавших госпитализировали, а подозреваемого уже удалось задержать. По предварительной информации, он действовал самостоятельно.

Сейчас на месте происшествия находятся десятки автомобилей скорой помощи и полицейские. Точное количество пострадавших полиция пока не называет. Также правоохранители отмечают, что пока рано делать выводы о мотивах нападавшего.

13 октября в США в городе Мемфис (штат Теннесси) сотрудник почты устроил стрельбу, в результате которой погибли три человека.

Помощник почтальона достал огнестрельное оружие из своей машины и вернулся в здание, застрелив своего менеджера и начальника, а затем застрелился сам.

Источник: CNN

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