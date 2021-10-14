В акватории Черного моря из-за ухудшения погодных условий судно национального флота Украины получило повреждение.

Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный сообщил, что благодаря слаженным и уверенным действиям экипажа корабля аварийную ситуацию удалось стабилизировать.

Угрозы жизни для личного состава нет. Угрозы потери судна также нет.

— В результате резкого ухудшения погодных условий возникла аварийная ситуация, в результате которой получило повреждение судно национального флота. После оценки обстановки было принято решение о постановке судна на якорь, — объяснили в ВМС.

Сейчас продолжается операция по оказанию помощи аварийному кораблю и возвращению его в пункт постоянной дислокации. К операции привлекли восемь кораблей и катеров и четыре самолета.

Для проведения поисково-спасательных работ Военно-морские силы развернули пункт управления поисково-спасательного обеспечения.

Кроме того, налажено взаимодействие с предприятием Морская поисково-спасательная служба Министерства инфраструктуры Украины, Государственной пограничной службой Украины, ГСЧС.

Нардеп Михаил Забродский сообщил, что речь идет о судне размагничивания ВМС Украины U-811 Балта. Он отметил, что это — небольшое по главным размерам судно, длиной менее 70 метров и водоизмещением 2 086 тонн. Экипаж судна составляет 45 человек.

Источник: ВМС Украины

Фото: ВМС Украины