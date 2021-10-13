В Украине задержали иностранца, находившегося в международном розыске

Служба безопасности Украины разоблачила преступника, который находился в международном розыске.

Им оказался гражданин Турции, которого подозревают на его родине в совершении особо тяжких преступлений.

— Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводили сотрудники Департамента контрразведки СБУ и Управления СБУ во Львовской области совместно с работниками патрульной полиции и Львовской областной прокуратурой, — заявили в СБУ.

В частности, мужчину подозревали в причастности к угрозам жизни сотруднику правоохранительных органов.

Как выяснили в СБУ, подозреваемый находился на территории Украины на нелегальных основаниях. Он пытался прописаться, чтобы избежать уголовной ответственности на своей родине.

Мужчину поместили под стражу при условии дальнейшей экстрадиции в Турцию.