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Дмитро Кудрявцев |

В Украине задержали иностранца, находившегося в международном розыске

СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила преступника, который находился в международном розыске.

Им оказался гражданин Турции, которого подозревают на его родине в совершении особо тяжких преступлений.

— Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводили сотрудники Департамента контрразведки СБУ и Управления СБУ во Львовской области совместно с работниками патрульной полиции и Львовской областной прокуратурой, — заявили в СБУ.

В частности, мужчину подозревали в причастности к угрозам жизни сотруднику правоохранительных органов.

Как выяснили в СБУ, подозреваемый находился на территории Украины на нелегальных основаниях. Он пытался прописаться, чтобы избежать уголовной ответственности на своей родине.

Мужчину поместили под стражу при условии дальнейшей экстрадиции в Турцию.

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Источник: СБУ

Фото: СБУ

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