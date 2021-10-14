Надругательство над Украинским народным домом в Черновцах – фото, видео

14 октября в Черновцах неизвестные облили нечистотами доску с трезубцем и надписью Украинский народный дом – Организация украинских националистов.

– Праздник начался с неприятных новостей и событий, – опубликовали фотографию на своей странице в социальной сети представители Украинского народного дома.

По факту надругательства над символом украинской идентичности на Буковине в правоохранительные органы обратился депутат Черновицкого облсовета Сергей Добржанский.

Он требует от руководства взять дело под особый контроль, найти и наказать злоумышленников.

– В день святой Покровы, украинского казачества, создания УПА и в День защитников и защитниц Украины было совершено покушение на украинство в Черновцах. Внутренний враг не спит и всячески пытается изнутри, в угоду своим кремлевским кураторам расшатать ситуацию.

В Черновцах здание Украинского народного дома залили нечистотами / 2 фотографии

Впоследствии доску от нечистот очистили местные спасатели.

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Украинский народный дом в Черновцах объединял украинцев с конца XIX в.

По словам генерального директора Фонда им. А.Ольжича Владимира Старика, в последний раз сооруженный народным домом памятник героям буковинского куреня обливали нечистотами зимой 2014 года во время Революции достоинства.

Источник: Украинский народный дом, Сергей Добржанский, Владимир Старик

Фото: Владимир Старик